41 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında polis okullarındaki yapılanmasından 43'ü sivil olmak üzere 70 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Güncellenme 06 Ocak 2017 10:21

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY'e yönelik operasyonalr ve gözaltılar sürüyor. Örgütün polis okulalrı yapılanmasından 'ağabeylik' yaptığı belirlenen 43'ü sivil olmak üzere 70 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki polis okullarında "ağabeylik" yaptıkları tespit edilen ve aralarında 27 emniyet personelinin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün emniyet yapılanması içerisinde "ağabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yönelik gözaltı kararı verildi.

41 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde İstanbul merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

AA