4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Kütahya merkezli 4 ile yapılan FETÖ/PYD operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 22:43

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar'da belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, aralarında örgütte yönetici pozisyonunda bulunanların da olduğu 8 şüpheli yakalandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.