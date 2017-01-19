3D Yazıcı Merkezi Kuruluyor

Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenen ve özel bir bütçe ayrılan 3D Yazıcı merkezinin Gebze Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öncülüğünde kurulacağı belirtil

Güncellenme 19 Ocak 2017 23:21

Son dönemlerin en büyük yeniliklerden birisi olan üç boyutlu yazıcılar Türkiye'de kurulacak özel merkez sayesinde Türkiye'de de gelişime açılacak. Konu ile ilgili elde edilen bilgilerde 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi adı altında yeni bir birimin oluşturulacağı belirtilirken bu birime farklı bakanlıklar tarafından da destek verilecek. Yapılan resmi açıklamalarda Kalkınma Bakanlığı tarafından bu özel projeye destek verildiği ve özel bir fon ayrıldığı ifade edilirken Gebze Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalarda özel bir ekip tarafından tüm proje yürütülecek.

Türkiye’de 3D yazıcı konusunda gelişmeler oldukça yavaş ilerlerken oluşturulacak merkez sayesinde 3 boyutlu yazıcılara daha fazla ilginin gösterilmesi ve yeni teknolojinin daha yakından tanıtılması bekleniyor. 15 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile birlikte Kalkınma Bakanlığı tarafından projeye resmi desteğin verileceği belirtilirken üniversitelerin dışında projeye destek veren kurumların hangileri olduğu da belirtildi. Resmi Gazete açıklamasına göre sisteme destek verecek ve çalışmalara katılacak olan kurumlar şöyle olacak;

Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Teknopark İstanbul AŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, ROKETSAN ve FNSS Savunma Sistemleri AŞ