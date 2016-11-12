38'inci İstanbul Maratonu yarın gerçekleşecek
Vodofane'un sporluğundaki İstanbul Maratonu, bu yıl 38'inci kez düzenleniyor. Maratonu şu ana dek ağırlıklı olarak yabancı atletler kazandı.
İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 37 yarıştan 11'ini Türk, 26'sını ise yabancı atletler kazandı.
İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 23 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.
Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 12 Kenyalı, 7 Etiyopyalı, 2 İngiliz, birer kez de Danimarkalı, Zimbabweli, Litvanyalı, Fransız ve Faslı atletler birinci geldi.
Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Amane Gobena elde etti.
AA