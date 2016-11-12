38'inci İstanbul Maratonu yarın gerçekleşecek

Vodofane'un sporluğundaki İstanbul Maratonu, bu yıl 38'inci kez düzenleniyor. Maratonu şu ana dek ağırlıklı olarak yabancı atletler kazandı.

Güncellenme 12 Kasım 2016 13:00