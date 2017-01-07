3 yeni KHK ile 631 akademisyen ihraç edildi, 83 dernek kapatıldı

Yayımlanan 679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile 631 akademisyenin görevine son verildi, 83 derneğin faaliyetine son verildi.

Güncellenme 07 Ocak 2017 14:01

OHAL’in üçüncü kez uzatılması kararının ardından Hükümet 679, 680 ve 681 nolu 3 yeni KHK yayınladı. KHK’ler ile Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza atan birçok öğretim üyesi ihraç edilirken, yurt dışına kaçanların vatandaşlıktan çıkarılması, polise sanal ortamda araştırma yetkisi verilmesi ve at yarışlarına kadar düzenlemeler yer aldı.

Son KHK'lerle ihraç edilen akademisyenden ders gibi açıklama

OHAL süresince 12 Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini kullanan hükümet yeni KHK’leri yayınladı. 22 Kasım 2016’da yayınlanan 668 sayılı KHK’nın ardından geçen 46 günden sonra hükümet 3 KHK yayınladı. Yayınlanan 3 KHK ile aralarında Barış için Akademisyenler Bildirisine imza atan öğretim üyelerinin de olduğu 631 akademisyenin işine son verildi, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 4386 kişi, Danıştay Başkanlığı’ndan 8 kişi, TBMM Başkanlığı’ndan 1 kimyager, Diyanetten 135, Sağlık Bakanlığı’ndan 838, Deniz Kuvvetleri’nden 149, Hava Kuvvetleri’nden 164 asker ihraç edilirken, kapatılan 11 gazete yeniden açıldı. 83 dernek ise kapatıldı. 60 Emniyet personelinin ise rütbesi alındı.

Vatandaşlıktan çıkarılacak

Türk Ceza Kanunu’nun 302 309 310 311 312 313 314 ve 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren 1 ay içinde vatandaşlıktan çıkarılması için İç İşleri Bakanlığı’na bildirecek. Bakanlıkça resmi gazetede yapılan ‘yurda dön’ ilanına rağmen 3 ay içinde dönmemeleri halinde bu kişiler Türk vatandaşlığından çıkarılacak.Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutulacak.

Yayın yasaklarına ceza

KHK’ler ile yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, yayın bir gün durdurulacak ve bir yıl içinde; aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının beş güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde onbeş güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilecek. Yayınlarda terör eylemi, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunulamayacak.

Yeni KHK ile polis, internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşabilecek

AA