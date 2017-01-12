3 milyon dolar mevduat getirene Türk vatandaşlığı
Türkiye'de yatırım yapan yabancı kişilere vatandaşlık verilecek.
Türkiye yatırım yapanlara belirli koşulların sağlandığı durumda vatandalık verilemsi gündeme getirildi. Buna göre; en az 2 milyon dolar yatırım yapan, en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul satın alan ya da en az 3 milyon dolar mevduat hesabı açan yabancı kişiler Türkiye'den vatandaşlık alabilme hakkı elde edecek.
Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin Türk vatandaşlarının istisnai olarak kazanılmasını düzenleyen 20’nci maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de belirli bir miktarın üzerinde yatırım yapan ve istihdam oluşturan veya mevduat bulunduran yabancılara Türk vatandaşlığı imkanı getirildi.
Dünya'da yer alan habere göre; Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarda aranan istisnai şartlar şöyle:
En az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı yapan
En az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan
En az 100 kişilik istihdam oluşturan
En az 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl tutan
En az 3 milyon liralık devlet borçlanma araçlarını 3 yıl elinde tutan kişiler Türk vatandaşlığı alabilecekler.
Dünya