3 milyon dolar mevduat getirene Türk vatandaşlığı

Türkiye'de yatırım yapan yabancı kişilere vatandaşlık verilecek.

Güncellenme 12 Ocak 2017 10:26

Türkiye yatırım yapanlara belirli koşulların sağlandığı durumda vatandalık verilemsi gündeme getirildi. Buna göre; en az 2 milyon dolar yatırım yapan, en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul satın alan ya da en az 3 milyon dolar mevduat hesabı açan yabancı kişiler Türkiye'den vatandaşlık alabilme hakkı elde edecek.

Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin Türk vatandaşlarının istisnai olarak kazanılmasını düzenleyen 20’nci maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de belirli bir miktarın üzerinde yatırım yapan ve istihdam oluşturan veya mevduat bulunduran yabancılara Türk vatandaşlığı imkanı getirildi.

Dünya'da yer alan habere göre; Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarda aranan istisnai şartlar şöyle:

En az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı yapan

En az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan

En az 100 kişilik istihdam oluşturan

En az 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl tutan

En az 3 milyon liralık devlet borçlanma araçlarını 3 yıl elinde tutan kişiler Türk vatandaşlığı alabilecekler.

Dünya