3 milyar ışık yılı öteden gelen radyo sinyalleri merak yaratıyor

Geçen aylarda uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen 10 radyo sinyaline 6 sinyal daha eklendi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 23:47

Uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen 6 yeni radyo sinyali, bilim dünyasının gündeminde.

Geçtiğimiz aylarda uzaydaki bir noktadan 10 sinyal tespit edilmişti, bilim insanları yine aynı bölgeden 6 radyo sinyali alındı.

3 milyar ışık yılı öteden gelen radyo sinyallerin kaynağı konusunda henüz net bir bilgi yok ancak bilim insanları bu sinyallerin bölgedeki güneş benzeri bir yıldızdan geldiği olasılığı üzerinde duruyor.

Kuşkusuz dünya dışı bir uygarlık ile bağlantı kurulacağı gün insanlık tarihi için bir dönüm noktası olacak.

Peki uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilimin cevabı...

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.

Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.

Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.

En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz.Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.

En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi. Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor.

NTV