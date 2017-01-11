3. madde görüşmesine arbede nedeniyle ara verildi

AK Partili vekillerin gizli oylama kuralını ihlal ettikleri gerekçesi ile CHP'li vekiller ile AK Partili vekiller arasında kavga çıktı.

Güncellenme 11 Ocak 2017 21:10

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin gizli oylamasına geçildi. Oylama sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri kavga etti, oylama durdu. Meclis'teki 3. madde oylaması yeniden yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri 3'üncü gününde devam ediyor. Bugünkü oturumda 3, 4 ve 5'inci maddelerin ele alınacak.

Oturum saat 14.00'te başladı. Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesinden önce CHP ve HDP'nin grup önerileri ele alındı.

Grup önerilerinin ardından anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşüldü.

Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan tartışma çıktı. Arbede nedeniyle oylamaya ara verildi.

Meclis'teki kavga nedeniyle 3. madde oylaması yeniden yapılacak.

3'üncü madde, milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini öngörüyor.

Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.

4. VE 5. MADDE

4'üncü madde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve 5 yılda bir yapılmasını içeriyor.

Bugün görüşülecek son madde olan 5'inci madde ise Meclis'in görev ve yetkilerine düzenleme getiriyor. Tartışmalara yol açan madde ile bakanlar ve Bakanlar Kurulu'nu denetleme yetkisi Meclis'in elinden alınıyor.

Bu madde ile ayrıca, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi de yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.

Genel Kurul çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İLK 2 MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin dünkü görüşmeleri de sabaha kadar devam etmişti. Genel Kurulda yapılan ve 484 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada, teklifin ilk maddesi 132'ye karşı 347 oyla kabul edilmişti.

Oylamada ikisi çekimser, ikisi boş ve bir de geçersiz oy kullanılmıştı. Teklifin ikinci maddesine ise 343 kabul, 133 ret oyu verilmişti. 480 milletvekilinin katıldığı oylamada 343 kabul oyu çıkmıştı. 1 çekimser, 2 boş ve 1 de geçersiz oy çıkmıştı.

Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor.

NTV