3 hakem UEFA kursuna davet edildi
FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, UEFA kursuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, UEFA Elit Kategori hakemlerinden Cüneyt Çakır ile 1. kategoride yer alan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.
Kursta, geçen sezon UEFA organizasyonlarında oynanan müsabakalarda edinilen deneyimler ve yeni sezonla ilgili önemli mesajların aktarılacağı, ayrıca fitness testlerinin yapılacağı belirtildi.