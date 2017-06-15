3 hakem UEFA kursuna davet edildi

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, UEFA kursuna davet edildi.

Güncellenme 15 Haziran 2017 21:53

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, UEFA Elit Kategori hakemlerinden Cüneyt Çakır ile 1. kategoride yer alan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Kursta, geçen sezon UEFA organizasyonlarında oynanan müsabakalarda edinilen deneyimler ve yeni sezonla ilgili önemli mesajların aktarılacağı, ayrıca fitness testlerinin yapılacağı belirtildi.