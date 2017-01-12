25 kimyasal madde daha uyuşturucu kapsamına alındı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla 25 kimyasal madde daha uyuşturucu listesine eklendi.
Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında 25 kimyasal madde daha "uyuşturucu" kapsamına alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle 25 kimyasal madde, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu.
"Adinazolam, Deracyn, Adinazolamun, Diphenidine, Pyrazolam, Flubromazepam, Diclazepam, Meclonazepam, NPDPA, MTTA, Modafiendz, Acryloylfentanyl" uyuşturucu listesine konulan maddeler arasında yer alıyor. (AA)