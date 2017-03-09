24. haftanın hakemleri belli oldu

Güncellenme 09 Mart 2017 21:52

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

11 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

12 Mart Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır

13 Mart Pazartesi:

20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

AA


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