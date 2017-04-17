23 Nisan’a Özel iPhone Reklamları

Apple bizim bu odaklanmış durumdaki halimizi hiçe sayarak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için hazırlamış olduğu reklamları önümüze sunuyor.

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:15

Hepimizin de bildiği gibi bir teknoloji devi olan Apple bu seferde 23 Nisan için hazırlamış olduğu çocuklar tarafından çekilen reklam filmleri ile karşımıza geliyor. Çocuklar tarafından çekilen eğlenceli videolar izleyen herkes için keyifli bir durum oluşturuyor.

Dünya üzerinde sadece ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoğu firma için her zaman farklı etkinlikler ve değişik çalışmaların ortak noktası haline gelmiş durumda. Bu yıl ise Apple bu etkinlikler için kendisine de bir koltuk ayırmış. Apple böylelikle çekilen videolar sayesinde “iPhone 7 İle Çekildi” furyasına yenilerini eklemiş oluyor.

Apple Türkiye’nin Youtube kanalı üzerinden paylaşılan dört farklı videoda birbirinden eğlenceli görüntüler mevcut. Bu çekilen eğlenceli videoların 11 yaşındaki üç farklı çocuk tarafından çekildiğini görüyoruz. İsimleri Eren, Beliz ve Melisa olan bu çocukların çekmiş olduğu videolar iPhone 7 ile eğlenceli videolar kaydetmiş gibi gözüküyor.

Peki, Bu Çekilen Videoların İçeriği Ne?

Bu çekilen videoların ilkinde perspektif hilesinden faydalanılmış gibi gözüküyor. Bu hile köpeğin yattığı yerden sıkılıp kalkmasıyla son bulmuş olsa da ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıkmış durumda. Diğer üç videoda ise havanın tadını çıkartan tavşan, iki adet zıplayan balon ve bir adet halinden gayet memnun gibi görünen eşek görünmekte.