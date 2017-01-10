2018 Lexus 92 Bin Dolar!

2018 Lexus LC, bu Mayıs ayında 92.975 Dolar'dan satışa çıkacak. İşte cihaz ile ilgili detaylar.

Güncellenme 10 Ocak 2017 15:41

2 + 2 performans coupe, LC 500 ve LC 500h olmak üzere farklı versiyonlar ile sunulacak araç, oldukça güçlü. Piyasaya çıkacak araçlardan birincisi yeni 10 vitesli otomatik şanzıman ve 471 bg'lik doğal emişli 5.0 litrelik V-8 motora sahip. 97,485 dolara satılan hibrid modeli 3,5 litre V-6, toplam 354 beygir gücü üreten iki elektrikli motora sahip.

Standart Özellikler Neler?

Her iki modeldeki standart özellikler, 10.3 inç TFT ekran, LED farlar ve dokunmatik bilgi-eğlence sistemi. Ayrıca yaya algılama, önceden ayarlanmış hızlı sürüş kontrolü, şeritte tutma asistanı, direksiyon yardımı ile şerit uyarısı ve akıllı Lexus Güvenlik Sistemi de paketler dahilinde.

Özel Paketler Var

LC 500 için 4000 Dolar ve LC 500h için 2.790 Dolar fiyat ile sunulan touring paketi de mevcut. Bu paket dahilinde 20 inç jantlar, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, çift yönlü yolcu koltukları, kör nokta monitörü, park yardımcısı ve Mark Levinson ses sistemi var.

Spor Paketi Dikkat Çekiyor!

Bir diğer spor paketinde ise spor koltuklar, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, çift yönlü yolcu koltuğu, bel merkezi desteği, kör nokta monitörü, sınırlı kaydırmalı diferansiyel, 20 inç dövme jantlar ve park yardımı var. Bu paketin fiyatları gazla çalışan modelde 4.000 Dolar, hibrid için ise 2.400 Dolar.