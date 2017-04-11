2018 DS 7 Crossback SUV’da Kriterleri Değiştirecek

DS 7 Crossback, DS markasını lüks SUV segmentine koyacak ve 2018'de hibrid ve yarı özerk olmak üzere iki yeni teknolojiyle gelecek.

Güncellenme 11 Nisan 2017 23:36

DS 7 Crossback olarak anılan yeni DS serisinde eşsiz bir tasarım tercih edilmiş. Benzersiz süspansiyon ve çeşitli otonom sürüş fonksiyonlarına sahip araç, bu yılın başlarında Cenevre Motor Show'da gösterildi. 2018'de ise İngiltere’de ilk olarak mağazalarda yer alacak satışa çıkacak.

2015 yılında ebeveyn markası Citroen'den ayrıldıktan sonra DS iyi bir çıkış yakalamaya çalışıyor. Bu kapsamda en büyük umut yaratan modellerden birisi ise DS 7 serisi olarak sunulacak Crossback SUV versiyonu. DS 7 Crossback ile Audi Q5 ve Range Rover Evoque gibi premium otomobillere rakip olmayı hedefliyor.Proje direktörü Xavier Savignon tarafından Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılan açıklamalar, sektöre ve hedeflere yönelik önemli veriler sundu. Öyle ki diğer markalara karşı çok geride kalan ve yolun başında olan markanın yarışa dahil olabilmesi adıan uzun bir dönem geçirmesi gerekiyor.

Araçta Neler Var?

Araçta aktif LED farlar, farklı bir mor parlaklık yayarak gece sürüşlerini etkileyici hale getiriyor. Krom ızgara gibi ayrıntılar ise otomobilin üstün bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Işık gösterisi üstelik sadece bunlarla sınırlı değil. Arka tarafta 3D desenli LED'ler var ve bunlar da yine tasarımda oldukça dikkat çekici.