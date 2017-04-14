2018 Citroen C5 Aircross SUV Sızdırıldı

Citroen C5 Aircross SUV modelinin Şanghay’da tanıtılması beklense de fuar öncesinde modelin görüntüleri sızdırıldı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 22:45

Yeni Citroen SUV versiyonunun ilk görüntüleri önümüzdeki hafta Şanghay Motor Show'da olacak. Fakat yapılan son sızdırmalar, şimdiden Citroen C5 Aircross SUV versiyonu hakkında bilgi alınmasını sağlıyor. Bu bakımdan sızdırmalar sonrasında özellikle otomotiv dünyasının önemli gündem maddelerinden bir tanesi markanın yeni versiyonu oldu.

Özellikle Yeni Citroen C5 Aircross'un ilk fotoğraflarının önümüzdeki hafta Şanghay Motor Show'da ortaya çıkması bekleniyordu. Bu açıdan sızdırma, beklenmediği gibi sürpriz bir etki de yarattı.

Citroen C5 Aircross SUV Özellikleri Neler?

Resimler Citroen markasının Peugeot 3008 alternatifi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Görünüş açısından, C5 Aircross, 2015 yılında Aircross konsepti ile özetlenen tasarım ilkelerine sadık.Sızdırılan resimler bize kabin içindeki farklılıkların olduğunu da gösteriyor. Çekimlerde beş koltuklu iç mekan göze çarpıyor. Deri döşeme kullanan aracın ön tarafında büyük bir bilgi-eğlence ekranı var. Düz, geniş bir orta konsol ise bunun altına yer alıyor.

Yakında çıkacak olan SUV modeli 2018 yılına kadar Fransa'daki Rennes tesislerinde üretime girecek. Henüz kesin bir ayrıntı yok. Ancak aracın piyasaya girdikten sonra özellikle Peugeot 5008 SUV ile kıyasıya bir rekabet içerisine girmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta Citroen C5 Aircross SUV tamamen açıklandığında, yeni versiyon ile ilgili pek çok detay da açığa çıkmış olacak.