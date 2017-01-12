2017'nin makyaj trendleri

2017'de soft göz makyajı ile çarpıcı tonlarda ruj trend olacak.

Güncellenme 12 Ocak 2017 15:42

2016’yı geride bıraktık ve 2017’ye ışıltılı bir giriş yaptık. Konu güzelliğe gelince yeni trendler çoktan eskilerin yerini almış durumda. Kızıl tonlardan aydınlık makyaja, moda haftalarında tanıştığımız yeni trendlere yakından bakalım. 2017 yılında sık sık karşılaşacağınız makyaj trendlerine şimdiden alışın diye en beğendiklerimizi sizin için derledik.



1 - Kızıl tonlarının hakimiyeti

Kızıl ve kiremit rengi farlarla yaratılan smokey göz makyajı sayesinde kahverengi gözlerinize derinlik kazandırabilirsiniz. Kızıl gözlerde dikkat etmeniz gereken nokta, göz pınarlarınızı aydınlatmak. Işıltılı bir far veya aydınlatıcıyla göz pınarlarınızı ön plana çıkarınca koyu göz makyajıyla küçülen gözlerinizi tekrar büyütün. 60’lardan ilham alan kızıl makyajınızı ister nude ister şarap tonlarındaki rujunuzla tamamlayabilirsiniz.

2 - Rujunuzu allıkla kombinleyin

Açık ten rengine sahipseniz koyu dudakları kullanmaktan korkmayın! Mor, bordo, kırmızı gibi iddialı rujları uygun allıklarla beraber kullandığınızda yüzünüzde bir ahenk yakalayacaksınız. Bu yıl kontür trendinin yerini allıklara bırakmasıyla makyaj çantalarımızın vazgeçilmezi haline gelecek farklı tonlardaki allıklar, yüzünüzü ısıtacak ve açık tenlilerde bile soluk görünümü engelleyecek. Özellikle bordo tonlarda ruj kullanırken bronz allıklardan yararlanabilirsiniz.



3 - Soft gözler ve parlak dudaklar

2016’nın oldukça beğeni toplayan “yokmuş gibi makyaj” modası geride kalırken 2017’de yerini pastel tonlarla oluşturulan hafif ışıltılı makyajlara bırakıyor. Uçuk pembe, şeftali tonları gibi renklerle göz kapaklarınızı renklendirirken kremsi yapıdaki, ıslak görünümlü rujlarla dudaklarınıza hacim katın. Bu tarz makyajlarda ağır fondötenler yerine BB krem ya da renkli nemlendiriciler kullanabilirsiniz.



4 - Dağınık kaşlar

Çizilmiş gibi görünen kalın, net kaşlardan giderek uzaklaşıyoruz. 2017 baharında bizi karşılayacak dağınık kaşlar yüzünüze doğallık katacak. Kaş kalem ve kaş farı gibi makyaj ürünleri yerine kaşlarınızı tarayıp doğal hacmiyle sabitlemek için kaş maskarası kullanın. Seyrek kaşlara sahipseniz şeffaf maskaralar yerine size en uygun tona sahip renkli kaş maskaralarını tercih edebilirsiniz.

5 - Göz kalemlerine yeniden merhaba

Hem üst hem de alt kirpik diplerinizde kullanabileceğiniz siyah göz kalemine uzun bir aradan sonra yeniden merhaba diyoruz! Göz içinize çekeceğiniz waterproof siyah kalemler yardımıyla gözlerinize koyu bir derinlik katabilirsiniz. Kalemin waterproof olmasına dikkat etmelisiniz; göz içine sürülen siyah kalemler çok çabuk akma yapabiliyor. Özellikle gece makyajlarında severek kullanacağınızı düşündüğümüz bu kolay makyaj trendini bol maskarayla tamamlayın. Mavi ve yeşil göze sahip olanlar gözlerini öne çıkarmak için kalemi göz pınarlarına kadar çekebilir.



6 - Dikkati dudaklara çekin

2017 baharında en sık karşılaşacağımız trendlerden biri de makyajsız yüzde koyu dudaklar. Yalnızca kapatıcıyla göz altı, kızarıklık gibi kusurlarınızı kapattıktan sonra uygulayacağınız mercan, kırmızı ve bordo tonlarındaki ruj sayesinde tüm dikkati dudaklarınıza çekebilirsiniz. Gözlerinize derinlik katmak için göz kapağınızı minimum miktarda kapatıcı yardımıyla nötrleyip hafif maskara uygulaması yapabilirsiniz. Dolce Gabbana ve Chanel podyumlarında görülen bu trend, günlük makyajınıza çok yakışacak.



7 - Işıldayın

2016’da sıklıkla kullandığımız “Kontür yap ve aydınlat” trendi 2017’de yerini sadece aydınlatıcıya bırakacak. İçten bir aydınlık kazandıran ıslak bitişli fondötenler ve elmacık kemiklerini vurgulayan yoğun aydınlatıcılar sayesinde yüzünüz ışıl ışıl parlayacak. Moda haftalarının en sevilen makyaj stili olan aydınlatıcılı makyajları uygularken yüzünüzü nemlendirmeye özen gösterin. Başta kaş altı ve elmacık kemikleri olmak üzere farklı yapıdaki aydınlatıcıları yüzünüzün yüksek bölgelerine uygulayabilirsiniz.

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