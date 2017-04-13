2017’de Türkiye’de En Çok Hangi Otomobiller Satıldı?
Otomobil Distribütörler Derneği tarafından yapılan açıklamalarda 2017 yılı içerisinde en çok satılan araçların listesi paylaşıldı.
Özellikle 2017 yılının ilk üç ayı içerisinde otomobil satışlarında düşüş yaşandığı belirtildi. 2015 yılına göre kıyaslanan bu durum yüzde 9.35’lik oranla daha az satış yapıldığını gösteriyor. Açıklamalara göre 2015 yılının ilk üç ayı içerisinde 127 bin 921 adet araç satıldığı belirtildi. 2016 yılında ise bu rakam 115 bin 963 adete geriledi.
Yapılan açıklamalar sonrasında özellikle markaların kaç adet sattığı net bir şekilde belirtilirken Türkiye genelinde Mercedes-Benz, Honda, Toyota ve Opel gibi markaların yüksek satış rakamlarına ulaştığı dikkat çekti. Türkiye genelinde markalara göre yapılan satış oranları ise şu şekilde;
Bentler - 3 adet
Ferrari - 4 adet
Aston Martin - 6 adet
Maserati - 12 adet
Lexus - 25 adet
Jaguar - 39 adet
Alfa Romeo - 119 adet
Porsche - 188 adet
Subaru - 302 adet
Jeep - 377 adet
Volvo - 600
Seat - 2.262 adet
Audi - 2.614 adet
BMW - 2.816 adet
Mercedes - BENZ - 5.411 adet
Honda - 5.972
Toyota - 7.041
Opel - 7.243
Hyundai - 9.906 adet
Ford - 17.866 adet
FIAT - 18.483
Volkswagen - 19.666
Renault - 21.222 adet
Listede özellikle Renault ön plana çıkmayı başarmış durumda. Renault arkasından Volkswagen ise ikinci sırada yer alıyor. Fakat Ferrari, Aston Martin gibi markaların da sıralamada yer alması bu konuda dikkat çekiyor.