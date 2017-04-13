2017’de Türkiye’de En Çok Hangi Otomobiller Satıldı?

Otomobil Distribütörler Derneği tarafından yapılan açıklamalarda 2017 yılı içerisinde en çok satılan araçların listesi paylaşıldı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 16:55

Özellikle 2017 yılının ilk üç ayı içerisinde otomobil satışlarında düşüş yaşandığı belirtildi. 2015 yılına göre kıyaslanan bu durum yüzde 9.35’lik oranla daha az satış yapıldığını gösteriyor. Açıklamalara göre 2015 yılının ilk üç ayı içerisinde 127 bin 921 adet araç satıldığı belirtildi. 2016 yılında ise bu rakam 115 bin 963 adete geriledi.

Yapılan açıklamalar sonrasında özellikle markaların kaç adet sattığı net bir şekilde belirtilirken Türkiye genelinde Mercedes-Benz, Honda, Toyota ve Opel gibi markaların yüksek satış rakamlarına ulaştığı dikkat çekti. Türkiye genelinde markalara göre yapılan satış oranları ise şu şekilde;

Bentler - 3 adet

Ferrari - 4 adet

Aston Martin - 6 adet

Maserati - 12 adet

Lexus - 25 adet

Jaguar - 39 adet

Alfa Romeo - 119 adet

Porsche - 188 adet

Subaru - 302 adet

Jeep - 377 adet

Volvo - 600

Seat - 2.262 adet

Audi - 2.614 adet

BMW - 2.816 adet

Mercedes - BENZ - 5.411 adet

Honda - 5.972

Toyota - 7.041

Opel - 7.243

Hyundai - 9.906 adet

Ford - 17.866 adet

FIAT - 18.483

Volkswagen - 19.666

Renault - 21.222 adet

Listede özellikle Renault ön plana çıkmayı başarmış durumda. Renault arkasından Volkswagen ise ikinci sırada yer alıyor. Fakat Ferrari, Aston Martin gibi markaların da sıralamada yer alması bu konuda dikkat çekiyor.