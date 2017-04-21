2017’de Honda Çok Farklı Olacak

2017 yılında farklı bir çizgide üretimler yapan Honda, İstanbul'da göz doldurdu.

Güncellenme 21 Nisan 2017 19:07

Özellikle Türkiye pazarı için oldukça popüler durumda bulunan Honda, 2017 yılında bu performansını daha da artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2017 İstanbul Auto Show’da ilgi odağı olan marka, aynı zamanda 2017 yılına damga vuracağını şimdiden gösterdi. Honda standını gezen ziyaretçilerin büyük bir bölümü Honda'nın yeni modellerine oldukça ilgi gösterirken, spor otomobillerin yanı sıra Formula 1 aracının da tanıtımlarda yer alması dikkat çekti.

Hangi Modeller Tanıtıldı?

Formula 1 araçlarının dışında tanıtımda yer alan modeller Jazz, Civic Hatchback, Civic Sedan, HR-V ve C-RV şeklinde oldu. Yeni model tanıtımlarında en çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi Honda'nın tamamen performansa odaklanması. Öyle ki araçlardaki performanslar önceki versiyonlara göre ciddi farklar içeriyor. Bu da Honda tercihinde bulunacak kişilerin önümüzdeki dönemlerde performans odaklı bir araca sahip olabileceğini net bir şekilde gösteriyor.

Alüminyum ve yüksek dayanıklı çelikten üretilen jantlar, karbon fiber zeminler, alüminyum alaşımlı gövdeler ve özel sportif aksesuarlar tüm araçlarda ön plana çıkan ortak özellikler arasında yer alıyor. Bu detayların yanı sıra araçların performans anlamında yüksek olması araçlar için oldukça etkin bir durum yaratacak. Özellikle fuarda tanıtımı gerçekleştirilen modellerin 2017 yılının son aylarına doğru piyasaya sunulacağı belirtildi. Bu bakımdan 2018 yılı sonrasında markanın sektörde daha iddialı bir hale gelmesi de mümkün.