2017’de 3 Boyut Teknolojileri Öne Çıkacak

3 boyutlu teknolojiler son dönemlerde daha çok ilgi görürken özellikle 2017’ye 3 boyutlu teknolojilerin damga vuracağı konuşuluyor.

Güncellenme 21 Ocak 2017 19:36

3 boyutlu ürünlerin üretilmesi için özellikle 3 boyutlu yazıcılar büyük bir kolaylık sağlarken yazıcıların daha kolay kullanılabilir hale gelmesi ve geliştirilmesi daha fazla alanda kullanılmasını sağlıyor. Konu ile ilgili yapılan son paylaşımlarda mevcut üç boyut teknolojisinin özellikle 2017 yılında bir kırılma yaşayacağı ve çok fazla ilgi görmeye başlayacağı belirtildi.

Farklı Sektörlere 3 Boyut Teknolojisi Gelecek

3 boyutlu yazıcılar ile uygun malzemelerin kullanılması halinde çek çok farklı üretimin yapılacak olması, inşaat ve kamu güvenliği alanlarında da bu teknolojinin kullanılmasını sağlayacak. Üstelik sadece üretim hattında değil tarama, çeşitli planlarını çıkartılması gibi farklı işlevlerde de kullanılabilen cihazlar böylece mevcut işlerin çok daha kısa süre içerisinde yapılmasını sağlayacak.

Bu konuda en büyük görev ise kuşkusuz üreticilere düşüyor. 3 boyut teknolojisinin kullanılması ve daha yaygın hale gelmesi adına uygun ve ekonomik ürünlerin piyasaya sunulması şart. Bu açıdan yıl boyunca tanıtımı yapılacak cihazların kullanıcılar tarafından cazip hale getirilmesi ve uygun fiyatlar ile satılması üç boyut konusunda geçişi hızlandıracak.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde sektör için öngörüler ve paylaşımlar 2017 yılı itibariyle oldukça iyi bir tablo çiziyor. Türkiye'de bu gelişmeler oldukça yavaş bir şekilde gerçekleşmiş olsa da özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde 3 boyutlu yazıcılar ve çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.