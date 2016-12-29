2017 yılı asgari ücreti belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bana Mehmet Müezzinoğlu yeni asgari ücretin bin 404 lira olduğunu açıkladı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 11:41

Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun son toplantısı Çalılma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıdan çıkan sonucu Bakan müezzinoğlu açıkladı. 2017 yılında asgari ücret bin 404 lira şeklinde belirlendi.

İş veren kesim asgari ücrete zam gelmemesini istiyordu

CNN Türk'te yer alan habere göre, toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep ediyordu. DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor. İşveren kesimi ise asgari ücrete zam istemiyordu.

6 milyon 500 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren karar ile ilgili, işçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını ise TİSK'in temsil ettiği komisyonda alınacak kararın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Komisyonun verdiği görev gereği hesap yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi, bir işçinin geçimi için gereken tutarı net bin 424 lira 70 kuruş olarak açıklamıştı.

AA