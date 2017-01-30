2017 Sony Xperia XA2'nin Görüntüleri Sızdırıldı

Sony’nin yeni cihazlarından birisi olacak 2017 Sony Xperia XA2 için önemli bir sızdırma yapıldı. İşte detaylar.

Güncellenme 30 Ocak 2017 23:04

Sony tarafından Dünya Mobil Kongresi’nde (WMC 2017) tanıtılması beklenen 2017 Sony Xperia XA2 modeli için önemli bir sızdırma yapıldı. Yapılan bu sızdırma ile birlikte telefonun tasarımı ve kullanımı gözler önüne serilirken, 27 Şubat öncesinde tüm telefon detaylarının sızdırılması da dikkat çekti.

2017 Sony Xperia XA2 Sızdı!

Sony Xperia XA2 modeline ait olduğu belirtilen videodaki telefonun kod adı G3121. Uzun zamandan beri bu kod numarasının sızdırması dikkat çektiği gibi bu kodun 2017 Sony Xperia XA2 modeline ait olduğu öne sürüldü.

Sony cephesinden yapılan sızdırma için şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kullanıcıların 2017 Sony Xperia XA2 modeli için şimdiden izlenim elde edebilmesi mümkün. Zira sızdırmanın kaynakları oldukça güçlü ve video ile desteklendiğinden dolayı bu konuda farklı bir ipucu ve sızdırma yapılmış durumda.

2017 Sony Xperia XA2 Teknik Özellikleri Neler?

2017 Sony Xperia XA2 için yapılan sızdırmalarda teknik özellikler de gündeme geldi. Yapılan açıklamalara göre telefonda yer alan özellikler şöyle olacak;

MediaTek Helio P20 işlemci

23 MP arka kamera

16 MP ön kamera

5.2 inç ekran

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı

Telefon için bir alt versiyonun da sunulacağı belirtiliyor. Öyle ki 2017 Sony Xperia XA2 alt versiyonunda 5 inç ekran, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına yer verilecek.

Yapılan sızdırma ise şöyle;