2016'nın filmi 'Dağ 2' oldu

2016 yılının en çok izlenen filmi Özel Kuvvetlerin katıldığı sınır ötesi bir operasyonu konu edinen Dağ 2 filmi oldu.

Güncellenme 28 Aralık 2016 13:55

Özel Kuvvetler'in katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan "Dağ 2" filmi, 2 milyon 794 bin 288 kişi tarafından seyredildi.

Box Office Türkiye'den alınan bilgilere göre, Alper Çağlar'ın senaryosunu yazıp yönettiği film, vizyona girdiği 4 Kasım'dan itibaren sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak, 2016'nın en çok izlenen yapımı oldu.

Filmin kazandığı başarıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çağlar, 3 milyon biletli seyirci rakamını görecek olmanın büyük bir mutluluk ve onur olduğunu belirterek, "Çünkü bu film için engebeli yollara çıkmamızdan bu yana ekip olarak çok büyük emek ve özveriyle çalıştık. Hikayenin seyircide, işini ciddiye alan eleştirmenlerde ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde beğeni ve talep olarak karşılık bulması bizim için büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

Alper Çağlar, bu başarının ileride yapacaklarının da teminatı olduğunu dile getirerek, "Bu filmi halkımız ve bir uzantısı olan 2 bin 200 yıllık tarihi fedakarlıklarla dolu Türk askeri için yaptık." dedi.

Dağ filmleri serisini üçüncü film ile bitireceğine dikkati çeken Çağlar, şunları kaydetti:

"Ancak yazdığım öykünün hırsı ve benim yeniden bu tarz bir filme enerji toplamam açısından, çekimlerinin başlangıcına en az 5 sene var. İlk iki filme yakışır, seyircilerimizin bize dair sadakatine ve sevgisine ve en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetlerimize layık bir film olabilmeli. Bu devam filminden önce iki farklı projem daha olacak, o yüzden onca zaman boşa da geçmeyecek tabii ki. Filmlerin tutkusuna yakışan bir biçimde galasını 29 Ekim 2023'de yapmak istiyorum."

'İlk defa Türkiye'de askeriyenin tam manasıyla desteklediği bir film oldu"

Filmin başrol oyuncularından Ufuk Bayraktar da izleyici sayısının 3 milyona dayandığına vurgu yaparak, "Hakikaten çok emek harcanarak, çok meşakkatle çekilmiş bir film oldu. Ayrıca ilk defa Türkiye'de askeriyenin tam manasıyla desteklediği bir film oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sinemaseverlerin zirveye taşıdığı filmde, Bayraktar'ın yanı sıra başrolleri Çağlar Ertuğrul, Ahu Türkpençe, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Armağan Oğuz, Emir Benderlioğlu, Açelya Özcan ve Bedii Akın paylaştı.

Görüntü yönetmenliğini Mehmet Başbaran'ın üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Oğuz ve Bekir'in askerde yaşadıklarının üzerinden 6 sene geçmiştir. İlk filmde teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş, yıllar sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne (MAK) katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır ama bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur."

Filmin Facebook üzerinden yayımlanan ilk beş dakikasına ait görüntüler, 2 haftada yaklaşık 7 milyon kez görüntülenirken, 21 bin kişi tarafından paylaşıldı ve 164 bin kişi tarafından beğenildi.