2016'nın En İyi Yeni Özellikleri Listelendi

2016’de arabalara eklenen yeni özellikler ve güncellemeler işleri çok daha cazip bir hale getirdi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 15:11

2016 yılında araçlarda yenilenen pek çok özellik, araç kullanımını ve kullanım sırasındaki ihtiyaçların karşılanmasını çok daha iyi bir hale getirdi. İşte araçlarda 2016 yılı itibari ile en çok sevilen özellikler.

Sınırsız Müzik

Geleneksel AM ve FM radyolar artık eskisi kadar popüler değil. Kişiler artık sevdiği müziği, sesli kitaplarını veya podcast'larını hareket halindeyken dinleyebilmek için daha çok Pandora ve Spotify gibi popüler hizmetleri tercih ediyor.

Sürücü Yardımları

Bu özellikler sadece rahatlık için değil, aynı zamanda hayat kurtarıcı da olabiliyor. Sürücüler için geliştirilen yardımlarda temel fikir, otomobilin daha güvenli hale getirilmesi. Otomatik acil frenleme, yol ve şerit takibi sürücü yardımları kapsamında 2016’de en dikkat çeken özellikler arasında.

Telefon Kullanımı

Mobil cihazlardan artık uzak kalmak mümkün değil ve araçlarda mobil kullanımı için geliştirilen sistem bu konuda güvenli bir telefon kullanımı sağlıyor. Uygulamalara ve mobil programlara bilgi-eğlence sistemi içine entegre edilen özel sistemler ile erişmek artık mümkün. Üstelik daha gelişmiş özelliklerle.

Ebeveyn Denetimleri

Genç sürücüleri sınırlamak isteyen ebeveynler yeni otomobillerde standart olarak gelen çeşitli ebeveyn kontrolleriyle biraz daha işleri kendi adına kolaylaştırabilir. Bu kontroller dahilinde aracın nereye gittiği, hızı, araç kullanım alışkanlıkları kısıtlanarak yönlendirilebilecek. Beğenilen en önemli özelliklerden birisi de 2016’de bu denetimler oldu.