2016’nın En Başarısız Teknolojileri Açıklandı

2016 yılına dair yapılan analizlerde özellikle yılın en başarısız teknolojileri belirlendi. İşte konuyla ilgili detaylar.

Güncellenme 27 Aralık 2016 22:23

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının tercih ettiği ve bu sayede popüler hale gelen markalardan olan Samsung, Apple ve Microsoft geliştirdiği yeni teknolojiler ile hayal kırıklığına uğrattı. Öyle ki bugüne kadar yapılan paylaşımlarda özellikle çok büyük umutlar ile hazırlanmış olsa da beklentileri veremeyen teknolojiler açık bir şekilde en kötüler olarak listelendi.

İlk Sırada Volkswagen Var!

Listenin sırasında kuşkusuz otomobil sektöründe Volkswagen var. Hileli egzoz emisyon ölçüm yapılması amacıyla özel olarak geliştirilen bir yazılım başlangıçta işe yaramış gibi gözükse de olayın ortaya çıkmasının ardından yüksek oranlarda firma cezaya maruz kaldı. Bu açıdan Volkswagen pratik bir çözüm bulduğunu sansa da şu anda yüksek oranlarda ceza ödemek durumunda.

Note 7 Unutulmadı!

En kötü yazılım ve teknolojilerin ikinci sırasında yer alan ise Galaxy Note 7 oldu. Samsung tarafından hızlı ve özel bir şekilde üretilse de özellikle hataların yapılması böyle bir teknolojinin de fiyasko ile sonuçlanmasına neden oldu. Öyle ki 2016 yılının özellikle ikinci yarı yılı itibariyle en çok konuşulan olayı Galaxy Note 7'nin patlamasıydı.

Haber sektöründe sahte haberlerin Facebook üzerinde yayılması Facebook'un da dünya çapında ciddi eleştirilere maruz kalmasına yol açtı. Tüm bu haberler ve daha fazlası 2016'nın en başarısızlığı olarak kayda geçti.