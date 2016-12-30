2016'da Ortadoğu topraklarında yoksulluk ve çatışma hakimdi

2016 yılında da Ortadoğu topraklarında siyasi krizler, yoksulluk ve çatışmalar hüküm sürdü.

Güncellenme 30 Aralık 2016 13:16

Senelerdir yoksulluk, savaş ve siyasi krizlerle anışlan ortadoğu coğrafyası 2016 yılında da zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdi.

Yıllarca savaşlar, çatışmalar ve siyasi krizlerle anılan Ortadoğu, 2016 yılında da dünyadaki krizlerin ve çatışmaların merkezinde yer aldı. Dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde ellisine sahip Ortadoğu bölgesi, 2016'da da yoksulluk, savaş ve çatışmalarla anıldı.

Bölge ülkeleri, düşük petrol fiyatlarından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra bölgedeki çatışmaların yüklediği savaş koşulları ve insani krizlerle mücadele etti. Çatışmaların en yoğun yaşandığı ülkeler ise Irak, Suriye ve Yemen oldu.