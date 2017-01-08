2016'da ithal otomobil satışı yerlileri 3'e katladı

Otomotiv Distrübitörleri Derneği verilerine göre, 2016'da ithal otomobil satışı yerlileri üçe katladı.

Güncellenme 08 Ocak 2017 16:24

Türkiye'de geçen yıl satılan 983 bin 720 otomobil ve hafif ticari aracın 672 bin 856'sını ithal, 310 bin 864'ünü yerli üretimler oluşturdu.

Türkiye pazarında 2016'da satılan 983 bin 720 otomobil ve hafif ticari aracın yüzde 68,40'ı (672 bin 856) ithal, yüzde 31,60'ı (310 bin 864) ise yerli üretimle karşılanırken, otomobil satışlarında ise ithaller yerlileri üçe katladı.

Geçen sene otomobil satışlarında ithal oranı yüzde 74,65'i bulurken, hafif ticari araçlarda yerli üretim ithalleri solladı. Firma bazında, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında Volkswagen, otomobil satışlarında Renault, hafif ticari araçta ise Ford, liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 ocak-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı sürecine göre yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 oldu.

Geçen sene satılan araçların yüzde 68,40'ını (672 bin 856) ithal, yüzde 31,60'ını (310 bin 864) yerli üretimler oluşturdu. Firma bazında toplamda, Volkswagen 134 bin 535 adetle birinci, Renault 121 bin 707 ile ikinci, Ford ise 109 bin 604 ile üçüncü sırada yer aldı.

İthal otomobil satışı yerlileri üçe katladı

Ocak-aralık döneminde, 756 bin 938 otomobil satılırken, bunların 565 bin 45'ini ithal, 191 bin 893'ünü ise yerli araçlar oluşturdu. İthal otomobillerin satışı, yüzde 74,65'lik payla, yerli üretimlerin üç katına yaklaştı.

Otomobil satışında, firma bazında toplamda Renault 106 bin 616 adetle birinci, Volkswagen 101 bin 763 ile ikinci, Opel 55 bin 471 ile üçüncü sırada yer buldu.

Hafif ticaride yerli araç satışı önde

Geçen yıl, 226 bin 782'yi bulan hafif ticari araç pazarının 107 bin 811'i ithalatla karşılanırken, 118 bin 971'i yerli araçlardan oluştu. Böylece yerli hafif ticari araçların satışı, yüzde 52,46'lık payla ithal araçları geride bıraktı.

Hafif ticari araçlarda firma bazında toplamda Ford 68 bin 234 ile birinci, Fiat 53 bin 737 ile ikinci, Volkswagen ise 32 bin 772 adet ile üçüncü oldu.

AA