2016'da dış ticaret açığı azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, dış ticaret açığı 2016'da yüzde 11,7 oranında gerileyerek 55 milyon 996 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Güncellenme 31 Ocak 2017 12:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu.

Dış ticaret geriledi

Dış ticaret açığı, yüzde 11,7 azalarak 55 milyar 996 milyon dolara geriledi.

İhracat aralık ayında arttı

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2016 yılı aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat, geçen yılın aralık ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 arttı ve 12 milyar 807 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2,3 artış kaydetti ve 18 milyar 405 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı, yüzde 10,3 azalarak 6 milyar 241 milyon dolardan 5 milyar 598 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılı aralık ayında yüzde 65,3 iken, geçen yılın aynı ayında yüzde 69,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5 azaldı, ithalat ise yüzde 6,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2016 Aralık'ta önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1, ithalat da yüzde 5,4 artış gösterdi.

Avrupa Birliğinin ihracattaki payı Aralık 2015'te yüzde 46,1 iken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 44,3 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 5 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya ihracatta lider

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat bu dönemde 1 milyar 189 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 795 milyon dolarla Irak, 768 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla BAE takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 813 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 352 milyon dolarla Rusya ve 902 milyon dolarla İtalya izledi.

AA