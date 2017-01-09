2016'da Android iOS'tan Daha Savunmasız Çıktı!

2016'da Android, bilgisayar korsanlarına karşı iOS işletim sisteminden daha savunmasızdı.

Güncellenme 09 Ocak 2017 16:54

Mobil ve masaüstü işletim sistemleri arasında geçtiğimiz yılda yüzlerce güvenlik açığı tespit edilirken yapılan Pazar araştırması güvenlik konusunda listeleme yapılmasını sağladı.

Lider Android!

Listenin en üst sırasında 523 ile Android yer alıyor. Buna kıyasla, iOS 161 ile 15. Sırada yer almayı başardı. Bu istatistikler ile birlikte sıralama 2015'ten itibaren tersine dönmeye başladı. 2016 yılında Android ve iOS arasındaki fark daha da artarken, Android’in güvenlik konusunda daha fazla sorunla karşılaştığı görüldü. İ

Android destekli cihazların mobil iOS'a göre daha fazla saldırıya uğraması, raporlarda net bir şekilde görülürken, bu tehditler ciddi boyutlara dahi ulaştı. Öyle ki mobil cihazlara sızan virüsler kullanıcıların iletişim bilgileri, kısa mesajları, çağrıları, IMEI numaraları, şifreleri, uygulamalara erişimi ve daha fazlasına erişim sağlanabiliyor.

Paylaşılan rapora göre sistemlerde yer alan açıklar ve güvenlik tehditlerinde sıralama şöyle oluştu;

CVE tarafından yayınlanan raporlar, kısa sürede pek çok farklı sistem tarafından değerlendirilirken, Android işletim sisteminin hedefte olmasına dair çeşitli bilgilendirmeler de yapıldı. Öyle ki dünya genelinde milyonlarca telefonda kullanılan sistem, böylece daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlıyor ve bu nedenle de daha güvensiz bir ortam yaratıyor. Buna karşın Android için yapılan güncellemeler ile birlikte güvenlik noktasında iyileştirmeler de sürekli Google tarafından yapılıyor.