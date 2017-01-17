2016 Yılında iOS'a Çin Desteği

App Annie'nin 2016 Retrospektif incelemesi, geçen yıla nazaran endüstrinin nasıl büyüdüğüne ışık tuttu. İşte sektör ile ilgili güncel durum.

Güncellenme 17 Ocak 2017 21:52

App Annie tarafından yayınlanan son raporda, 2016 yılındaki uygulamaların durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. 2016 itibari ile uygulamaların kullanımları, indirmeleri ve gelirde önemli artış oldu. Dünyanın dört bir yanındaki uygulamalar, 90 milyardan fazla kez indirildi ve hem iOS App Store'u hem de Google Play'i göz önüne alarak 13 milyardan fazla (veya yüzde 15) bir artış görüldü.

900 Milyar Saat Harcandı!

Akıllı telefon kullanıcıları yılda 150 milyar saatten (veya yüzde 25) fazla bir artışla çeşitli uygulamalar üzerinde yaklaşık 900 milyar saat harcadı. Bu belirgin artış eğilimi, geliştiriciler için kuşkusuz daha fazla para anlamına geliyor. Öyle ki yapılan ödemeler yüzde 40 oranında artış gösterdi.

iOS’a Çin Katkısı

App Annie'ye göre, Çin iOS indirmelerindeki artışın önemli bir nedeniydi. 2016'da üstelik oyunların yanı sıra diğer kategorilerdeki genel büyüme de daha fazla katkı ile artış gösterdi. Finans, Seyahat ve Fotoğraf ve Video uygulamaları iOS App Store için en çok ön plana çıkan kategoriler arasında yer aldı. Çin için yapılan açıklamalarda iOS App Store'nun yıllık büyümesinin neredeyse yüzde 50'sine katkıda bulunulduğu açık bir şekilde belirtildi.

Bilgilerin güvenliği konusunda da çok fazla şüphe yok. Zira App Annie'nin raporu daha önce Sensor Tower tarafından yayınlanan bulguların çoğunu doğruluyor.