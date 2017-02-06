2015 yılında Ankara'da gerçekleştirilen terör eylemi davası sürüyor

Ekim 2015'de Ankara garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili dava sürüyor. Davada 19'u tutuklu 36 kişi yargılanıyor.

Güncellenme 06 Şubat 2017 13:34

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatları katılıyor.

Davayı bazı sendika ve dernek temsilcilerinin yanı sıra CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Şanal Sarıhan, Veli Ağbaba ile HDP’li yöneticiler izliyor.

Duruşma, sanık ve müşteki sayısı nedeniyle birleştirilen iki mahkeme salonunda görülüyor.

Sanıklar alınmadan önce polis duruşma salonunda özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı.

Bu arada müşteki avukatlarınca Almanya Bremen Barosu'ndan gelen avukatların gözlemci sıfatı ile duruşma tutanağına kaydedilmesi talep edildi. Mahkeme talebi, "yabancı ülke baro avukatlarının davada taraf sıfatı bulunmadığı, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümelerinde de yargılamada 'gözlemci statüsüne' ilişkin bir düzenleme yer almadığı" gerekçeleri ile reddetti. Söz konusu kişilerin duruşmayı seyirci olarak takip edebileceği belirtildi.

Önceki duruşmada alınan ara karar gereğince sanıklar salona teker teker çağrılarak savunmaları alınıyor.

Duruşma, sanık savunmaları ile devam ediyor.

AA