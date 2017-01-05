2010 KPSS soruşturması: 74 gözaltı

2010 yılındaki KPSS'de soruların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamındaki operasyonlarda 31 ilde 74 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 11:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 74 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz tarihinde düzenlenen darbe girişiminde aktif biçimde rol alfdığı belirlenen 105 askerin eşi hakkında 31 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonalrda 74 kişi gözaltına alındı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşi hakkında 31 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.

Yeni Şafak