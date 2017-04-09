20 yıl önce helikopter düşürüp 11 askeri şehit eden PKK'lı öldürüldü

TSK'nın PKK'ya yönelik başlattığı bahar temizliği harekatında Tunceli'de öldürülen teröristlerden birinin, 20 yıl önce 11 askeri şehit eden Yusuf Doğan olduğu bildirildi.

Güncellenme 09 Nisan 2017 11:01

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütü PKK’ya yönelik Doğu ve Güneydoğu’da başlattığı bahar temizliği harekâtı devam ederken, 26 Mart’ta Tunceli’nin Kutu Deresi bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) kayalık ve sık ormanlık alan içerisinde bir grup PKK’lı tespit edildi.

İHA’lardan alınan görüntüleri değerlendiren güvenlik güçleri, bölgeden elde ettikleri istihbarat bilgileri doğrultusunda kış üslenmesinde olan PKK’lı grubun karların erimesi nedeniyle yer değiştireceği bilgisine ulaştı.

14 terörist öldürüldü

Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yapılan operasyonda 14 terörist öldürüldü. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; PKK’lıların kimlikleriyle ilgili tepit çalışmaları devam ederken birinin 20 yıl önce Kuzey Irak’ta Zap Kampı yakınlarında omuzdan attığı füzeyle ‘Cougar’ tipi genel maksat helikopterini düşüren ‘Ferhat Dersim’ kod adlı Yusuf Doğan olduğu anlaşıldı.

TSK'ya ait helikopteri düşürdüler

TSK, 14 Mayıs 1997’de yaklaşık 50 bin asker ve korucunun katılımıyla Kuzey Irak’ta PKK kamplarını temizlemek amacıyla ‘Çekiç’ adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştı. Harekât devam ederken, 4 Haziran 1997 tarihinde sabaha karşı Zap Kampı yakınlarında TSK’ya ait bir helikopter düşmüş, yapılan incelemeler sonucu helikopterin düşmesine PKK’nın attığı füzenin neden olduğu anlaşılmıştı.

Füze saldırısında şehit düşen askerlerimiz

Füze saldırısı sonrası düşen helikopterdeki Kurmay Binbaşı Recep Güngör, Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin, Jandarma Yüzbaşı Mesut Kuru, Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas, Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap, Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, Kara Pilot Üsteğmen Sedat Pelit, Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan, Hava Üstçavuş Gürbüz Bağcı, Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar ve Er Şakir Baştuğ şehit olmuşlardı.

CNN TÜRK