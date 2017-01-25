Geçen yıl yapılan “Oscar çok beyaz” tartışmalarının ardından bu yıl 20 siyahi Oscar adayı belirlendi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 19:54

Geçen yıl, Oscar’da beyazların çoğunlukta olması, büyük adaylıklarda siyahilere yer verilmemesi eleştirilmiş, “Oscar çok beyaz” başlığı altında kampanya yürütülmüştü. Bu yıl, protestoların işe yaradığı ve Oscar’a aday gösterilenlerde ‘çeşitliliğe’ önem verildiği görüldü.

İki kez Oscar ödülü kazanan Denzel Washington, Fences filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu adayı olurken, Ruth Negga Loving filmiyle En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında yer aldı.

35 yaşındaki Negga, Etiyopya doğumlu ve yarı Etiyopyalı, yarı İrlandalı bir oyuncu.

Oscar tarihinde ilk kez aynı dalda üç siyahi aday gösterildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayları arasında Octavia Spencer (Hidden Figures-fotoğraftaki), Viola Davis (Fences) ve Naomie Harris (Moonlight) yer alıyor.

Davis, aynı zamanda Oscar’da üçüncü kez adaylık kazanan siyahi oyuncu olarak Oscar tarihine geçti.

Erkek oyuncular arasında ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Mahershala Ali (fotoğrafta) (Moonlight) ve Dev Patel (Lion) aday gösterilen ‘beyaz olmayan’ isimler oldu.

Sadece bireysel adaylıklarda değil; Fences, Moonlight, Lion ve Hidden Figures gibi siyahilerin yer aldığı filmler de En İyi Film adayları arasına girdi.

Barry Jenkins, Moonlight filmiyle En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında aday gösterildi. Jenkins, John Singleton (Boyz n the Hood), Lee Daniels (Precious) ve Steve McQueen’in (12 Years a Slave) ardından yönetmenlik kategorisinde adaylık kazanan üçüncü kişi oldu.

Bradford Young, En İyi Görüntü Yönetimi dalında aday gösterilen ikinci siyahi olurken, Joi McMillon ise Moonlight filmi ile En İyi Kurgu dalında adaylık kazanan ilk siyah kadın oldu.

Ava DuVernay, 13th adlı belgeseliyle En İyi Belgesel dalında aday oldu.

Şimdi adaylık kazanan beyaz olmayan isimlerden kaçının Oscar ödülünü kazanacağı merak konusu.

89. Oscar Ödülleri, 26 Şubat’ta Jimmy Kimmel’in sunumuyla Hollywood’daki Dolby Theater’da sahiplerini bulacak.