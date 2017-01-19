20 Ocak’ta Hangi Oyunlar Çıkacak?
2017 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılda çıkacak oyunlar da netleşmeye başlarken özellikle önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak Playstation Xbox One ve bilgisayar oyu
Yeni yılda piyasaya pek çok farklı iddialı oyunun girmesi beklenirken özellikle 20 Ocak 2017 tarihine yönelik yapılan listelemede piyasaya yeni giriş yapacak oyunlar hakkında bilgi sahibi alınması mümkün.
Oyun sektörü 2016 yılında oldukça iddialı bir şekilde kapatırken özellikle online oyunlar sayesinde oyun sektörünün hacmi oldukça arttı. Pazarın büyümesinin yanı sıra e spor adı ile yeni bir oyun sektörünün daha oluşması sağlanırken 20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan oyunlar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.
Özellikle 17 Ocak tarihinde piyasaya sunulan oyunlar oyun severlerin oldukça ilgisini çekerken yarın raflarda yerini alacak oyunlar da yine uzun zamandan beri beklenen oyunlardan oluşuyor. 17 Ocak tarihinde yayınlanan ve oldukça sevilen oyunlar şöyle olmuştu;
17 Ocak 2017
The Flame in the Flood: Complete Edition — PS4
2064: Read Only Memories — PS4
Fate/Extella: The Umbral Star — PS4, Vita
Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea — Vita
Dead Effect 2 — PS4
Joe's Diner — PS4
Quest of Dungeons — PS4
RWBY: Grimm Eclipse — Xbox One, PS4
Siegecraft Commander — PS4
Supermagical — Vita
20 Ocak tarih ile raflarda olacak ve uzun zamandan beri beklenen oyunlar ise şöyle;
20 Ocak 2017
Mighty Morphin' Power Rangers: Mega-Battle — PS4, Xbox One, PC
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King — 3DS
Urban Empire — PC
Gravity Rush 2 — PS4
The Assembly — Xbox One
Metrico+ — Xbox One
Hunter's Legacy — Xbox One