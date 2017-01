20 Ocak’ta Hangi Oyunlar Çıkacak?

2017 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılda çıkacak oyunlar da netleşmeye başlarken özellikle önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak Playstation Xbox One ve bilgisayar oyu

Güncellenme 19 Ocak 2017 23:01

Yeni yılda piyasaya pek çok farklı iddialı oyunun girmesi beklenirken özellikle 20 Ocak 2017 tarihine yönelik yapılan listelemede piyasaya yeni giriş yapacak oyunlar hakkında bilgi sahibi alınması mümkün.

Oyun sektörü 2016 yılında oldukça iddialı bir şekilde kapatırken özellikle online oyunlar sayesinde oyun sektörünün hacmi oldukça arttı. Pazarın büyümesinin yanı sıra e spor adı ile yeni bir oyun sektörünün daha oluşması sağlanırken 20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan oyunlar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Özellikle 17 Ocak tarihinde piyasaya sunulan oyunlar oyun severlerin oldukça ilgisini çekerken yarın raflarda yerini alacak oyunlar da yine uzun zamandan beri beklenen oyunlardan oluşuyor. 17 Ocak tarihinde yayınlanan ve oldukça sevilen oyunlar şöyle olmuştu;

17 Ocak 2017

The Flame in the Flood: Complete Edition — PS4

2064: Read Only Memories — PS4

Fate/Extella: The Umbral Star — PS4, Vita

Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea — Vita

Dead Effect 2 — PS4

Joe's Diner — PS4

Quest of Dungeons — PS4

RWBY: Grimm Eclipse — Xbox One, PS4

Siegecraft Commander — PS4

Supermagical — Vita

20 Ocak tarih ile raflarda olacak ve uzun zamandan beri beklenen oyunlar ise şöyle;

20 Ocak 2017

Mighty Morphin' Power Rangers: Mega-Battle — PS4, Xbox One, PC

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King — 3DS

Urban Empire — PC

Gravity Rush 2 — PS4

The Assembly — Xbox One

Metrico+ — Xbox One

Hunter's Legacy — Xbox One