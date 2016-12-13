20-0 yenilen takıma moral primi

Ordu 1. Amatör Küme müsabakasında rakibi Ulubey Belediyespor'a 20-0 yenilen Kabataşspor'a moral primi verildi.

Güncellenme 13 Aralık 2016 18:45

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Kabataşspor Kulübü Başkanı Erol Yardibi, teknik heyet ve futbolcular, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.



Enver Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, rakibine 20-0 yenilen Kabataşspor'a daha önce moral amaçlı prim sözü verdiklerini anımsatarak, "Kasım ayı içerisinde oynanan maçta Ulubey Belediyespor rakibi Kabataşspor'u 20-0 yenmiş, bu skor da ulusal basında geniş yer bulmuştu. Biz de 20-0 yenilen Kabataşspor'a moral amaçlı prim sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirdik." dedi.



Kabataşspor'a verdikleri primin takıma moral olmasını ümit ettiklerini dile getiren Yılmaz, "İnşallah verdiğimiz nakit para desteğiyle Kabataşspor, sahaya daha güçlü çıkacak ve rakipleri karşısında daha iyi bir oyun sergileyecek. Onların motivasyonlarına katkı verebildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.



Yılmaz, takımda oynayan futbolcuların çoğunluğunun lisede öğrenim gördüğünü belirterek, bu primle gençlerin diğer ihtiyaçlarını da karşılama imkanı bulacağını söyledi.

NTV