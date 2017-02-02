177 polis FETÖ'den gözaltında
Ankara Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında içlerinde önceden meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı toplam 177 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 177 polis hakkında gözaltı kararı aldı.
CNN Türk’te yer alan habere göre, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı alındı.
CNN Türk