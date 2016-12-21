17 yıllık dostluk engel tanımıyor

Bitlis'te çocukluktan bu yana arkadaş olan ve geçirdikleri kazaların ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan iki gencin dostlukları engel tanımıyor.

Güncellenme 21 Aralık 2016 20:30

Bitlis'te 20 gün arayla gerçekleşen olaylar sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan çocukluk arkadaşları Bayram Tutğaç ve Ferhat Bozkurt, 17 yıllık örnek dostluk hikayeleriyle takdir topluyor.

Tutğaç 1999 yılında silahla yaralanma sonucu, Bozkurt ise 20 gün sonra geçirdiği trafik kazası nedeniyle bedensel engelli oldu. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Tutğaç ve Bozkurt'un o zamandan bu yana tekerlekli sandalyede geçen 17 yıllık dostluğu, çevresindekilere örnek teşkil ediyor.

Bitlis Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Tutğaç ile arkadaşı Bozkurt, zamanlarının büyük bölümünü birlikte geçirdikleri dernekte kitap okuyor, tenis ve satranç oynuyor, bedensel engelliler için projeler geliştiriyor ve sosyal aktiviteler düzenliyor.

"Kaderimiz ortak"

Tutğaç, engelli kaldıktan sonra hayata bağlanmak için Bozkurt ile dernek kurduklarını söyledi.

Kendileri gibi engelli olanlar için bir şeyler yapmak istediklerini belirten Tutğaç, "Ferhat arkadaşımla bir çok faaliyette bulunduk. Kaderimizin de ortak olmasıyla hayatlarımız da bir nevi ortak gibi oldu. Kendimi engelli olarak görmüyorum. Hayatın içinde var olmak ve engelimizi unutup engelsiz yarınlar için bir şeyler yapmak istiyoruz." dedi.

"Böyle bir dosta sahip olduğum için şanslıyım"

Bozkurt ise 17 yıldır Tutğaç ile hayat mücadelesi verdiklerini anlattı.

Ellerinden geldiğince engellileri evlerinden çıkarıp derneğe getirmeye çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, bu kapsamda dernekte kütüphane kurduklarını ve bazı engellilerin evlerine kitap götürdüklerini aktardı.

Bozkurt, dernekte masa tenisi turnuvası ve bilek güreşi müsabakalarının yanı sıra bağlama kursu da düzenlediklerini dile getirdi.

AA