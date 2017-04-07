17 Nisan'da okullara 'referandum' tatili

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz,17 Nisan Pazartesi günü Başbakanlıktan alınan kararla okulların tatil edildiğini açıkladı.

Güncellenme 07 Nisan 2017 17:27

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta.

Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık."

CNN Türk