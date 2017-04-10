"16 Nisan'da güven ve istikrar temin edilecek"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnsanlar yatırım yapmak için güven ve istikrar arıyor" dedi.

Güncellenme 10 Nisan 2017 10:48

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnsanlar yatırım yapmak için güven ve istikrar arıyor. 16 Nisan, inşallah bu anlamda güven ve istikrarın kalıcı bir şekilde temin edileceği bir yeni tarih, başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası tarafından düzenlenen toplantıya katılan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının millet olarak herkesin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Anayasada son derece önemli değişiklikler yaptıklarını dile getiren Ağbal, 18 maddeden oluşan bu değişikliklerin birçok bakımdan Türkiye'yi ileriye taşıyacak hükümler getirdiğini belirtti.

Söz konusu değişikliklerin en önemlisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu anlatan Ağbal, şöyle konuştu:

"Her ülkede farklı sistemler var. Hepsi ihtiyaçlarına göre kendi yönetim sistemlerini oluşturuyorlar. İlk defa millet olarak tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Milletin içinden çıkan bir irade, sivil irade, ilk defa anayasada bu kadar kapsamlı bir değişikliği yapabiliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca darbeler, postmodern darbeler, demokrasiyi akamete uğratacak birçok çabalar gördük.

Hepsinden sıyrıla sıyrıla bugünlere geldik ve diyoruz ki; bir daha Türkiye'de asla darbeler olmasın, kimse bir daha herhangi bir şekilde bir darbe girişimini yapmaya cesaret edemesin, aklına dahi getiremesin. Bir daha Türkiye'nin bu milli iradeye dayalı anlayışını kimse akamete uğratmasın. Şu 14 yılda yakaladığımız bu başarı hikayesi bir daha hiçbir şekilde tekrar o eski günlere geri dönmesin. Son 14 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkede sessiz bir devrimi yaptık. Millet olarak yaptık."

Ağbal, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana çok güzel işler yaptıklarını ve çok önemli mesafeler katettiklerini ifade etti. Türkiye'nin her bir tarafında çok önemli yatırımlara imza attıklarını anlatan Ağbal, Türkiye ekonomisini uçurumun dibinden aldıklarını, bugün ise Türkiye ekonomisinin dimdik ayakları üzerinde durduğunu vurguladı.

"Aldığımız kararlar meyvelerini vermeye başladı"

Türkiye ekonomisinin önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar sağlam temelleri olduğuna dikkati çeken Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Ne olursa olsun Türkiye ekonomisi artık zorlukların üstesinden gelebiliyor. Bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman ekonomide hızlı bir şekilde toparlanabiliyoruz. 2016 yılında Türkiye ekonomisinin başına gelenler bir başka ülkede olsaydı, o ülke yıllarca başını doğrultamazdı, kendine gelemezdi. Bunu şuradan biliyorum; 2009 yılında dünya büyük bir ekonomik kriz geçirdi. 8 yıl geçti ama Avrupa ekonomileri hala toparlanamadılar, hala ciddi sıkıntıları var.

Türkiye 2016 yılında hiçbir memleketin karşılaşmayacağı kadar çok sıkıntıyı bir arada yaşadı. Bir taraftan turizm, diğer taraftan terör örgütleri... Suriye ve Irak'taki sıkıntılar 2016 yılında doruğa ulaştı. Ve 15 Temmuz alçak ve hain darbe girişimini biz 2016'da yaşadık. Kredi derecelendirme kuruluşları arka arkaya, bir merkezden talimat almışçasına rapor hazırlamaya başladılar. Ardından Avrupa'da bazı siyasiler bu ülkeye yabancı sermaye gelmesin diye birtakım çabaların içerisine giriştiler. Bugün ne o faiz lobisine başımızı eğdik, ne de Türkiye ekonomisine yönelik oynanan oyunların karşısında yıldık. Dimdik ayaktayız inşallah."

Ağbal, Türkiye ekonomisinin bütün bu oyunlara rağmen 2016'nın son çeyreğinde tekrar yükselişe geçtiğine vurgu yaparak, Türkiye'ye karşı oyun oynayan çevrelerin bu sonuç karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

Hükümet olarak arka arkaya önemli kararlar aldıklarını ve bu kararların neticelerini vermeye başladığını dile getiren Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 2017 yılının ilk çeyreği daha da güzel olacak. Ticaretten güzel haberler alıyorum. Herkesin moralleri düzelmiş durumda. Herkes geleceğe daha ümitle bakıyor. Türkiye ekonomisinin geleceğine güveniyor. Ticarette kıpırdanmalar var. Üretim tarafı çok güçlü. Türkiye ekonomisi bütün bu oyunlara rağmen üretim gücünü bir defa daha ortaya koydu. Ve İnşallah 2017 yılı 2016 yılından çok daha güçlü olacak. İşler açılacak, yatırımlar büyüyecek. İnsanlar yatırım yapmak için güven ve istikrar arıyor. 16 Nisan inşallah bu anlamda güven ve istikrarın kalıcı bir şekilde temin edileceği bir yeni tarih, başlangıç olacak.

16 Nisan, hepimiz için, çocuklarımız için çok önemli. Yeni getirilen sistem, temelde gücünü milletten alıyor. İlk defa bu kadar kapsamlı bir anayasa değişikliğini, sivil anayasa değişikliğini millet olarak biz yapacağız. Yani askeri darbeler sonrası yapılan bir anayasadan, tamamen sivil inisiyatifle gerçekleştirilen bir anayasa değişikliğine doğru millet olarak bir defa daha gücümüzü ortaya koyacağız. Sandıklara mutlaka gideceğiz, son ana kadar çalışmalarımızı yapacağız, güçlü bir eveti 16 Nisan'da inşallah çıkaracağız ve ondan sonra Türkiye arka arkaya ekonomi başta olmak üzere yapması gereken, yapmakta olduğu bütün reformları da bir bir hayata geçirecek."

Özel halk otobüsçülerinin sorunları

Bakan Ağbal, özel halk otobüsçülerinin sorunlarının çözülmesi için ilgili kişilerle görüştüklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Söz konusu sorunları çözme noktasında kalben tam bir iradelerinin olduğunu vurgulayan Ağbal, şu açıklamalarda bulundu:

"13 bin esnafımız özel halk otobüsü işinden ekmek yiyor. İnşallah el birliğiyle teker teker sorunların üstesinden geleceğiz. Öncelikle son derece modern ve doğru bir projeyle, e-bilet uygulamasıyla İstanbul'da herkesi memnun edecek bir sistem kurdular. İstanbul gerçekten bu projesiyle örnek.

İETT Genel Müdürümüzün söylediği şu; sizin İstanbul'a gönderdiğiniz bir para var. O parayı bir kere her sene enflasyon kadar artırın diyor, artıracağız. İkinci olarak; siz İstanbul'a parayı toplu gönderin, her bilet tıklandığında ne kadar tıklandıysa ben o kadar para alayım. Bunu da yapacağız inşallah. İstanbul'u bu manada bir pilot projeye alarak başlayalım, başarılı olursa diğer illere de yaygınlaştırırız. İnşallah döner dönmez arkadaşlara bu konuda talimatı vereceğim ve süratle o çalışmaları yapacağız."

Ağbal, özel halk otobüsçülerine, yapmış oldukları ücretsiz taşıma karşılığında belli bir yardım veya destek verdiklerini belirtti. Bunu artıracaklarını ifade eden Ağbal, "Ama burada önemli olan konulardan biri de, özel halk otobüsleri işletmeciliğini yapanlar doğrudan bunu alıyorlar ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu işi taahhüt olarak yapanlar bu desteği alamıyor. Biraz önce talimat verdim Maliye Bakanlığı Müsteşarımıza. Dedim ki; kardeşim bunun gereğini yapın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazıyı yazın, bu arkadaşlarımız da bu paralarını alabilsin" diye konuştu.

KDV konusunda da çalıştıklarını aktaran Ağbal, çok geniş kesimleri ilgilendiren bir KDV indirimi talebi olduğunu dile getirdi. Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz burada diyorsunuz ki bizi yanlış işlerden uzak tutun. Ekmeğimizi helal parayla kazanıyoruz, alın teriyle kazanıyoruz, yanlış işlerin içinde olmak istemiyoruz. Bu o kadar değerli, önemli bir talep ki benim buna kayıtsız kalmam mümkün değil. Bu konuda sizi bu yanlış işlerden ırak tutacak bir formülü de geliştireceğiz ve sizi kurtaracağız."

AA