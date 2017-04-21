150'den fazla Başbakan gören Kraliçe 2. Elizabeth 91 yaşında

Bugün 91. yaşını kutlayan İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth kendisini hükümdar olarak kabul eden 150 Başbakan gördü.

Güncellenme 21 Nisan 2017 16:09

Bugün 91 yaşına giren Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta olduğu süre içinde 13'ü İngiltere'de olmak üzere kendisini hükümdar kabul eden ülkelerde 150'den fazla başbakan gördü.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha çok bilinen adıyla Kraliçe 2. Elizabeth bugün 91. yaşını kutluyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü.

2. Elizabeth İngiltere’nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine’nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçiyor.

Kraliçe 1952 yılında tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953 yılındaki taç giyme töreni, televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni olmuştu. Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde dünya Soğuk Savaşa başladı ve bitirdi, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926’da doğdu.

6 Şubat 1952’de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Elizabeth, 2015 yılında 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu 68 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın da Birleşik Krallık'ta en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

"Emekliye ayrılabilir"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen aralıkta geçirdiği "ağır soğuk algınlığı" yüzünden geleneksel Noel ayini ile yeni yıl kilise ayinlerine katılamamıştı.

Kraliçenin son dönemde gözlerden uzakta olması ve halkla bir araya geldiği etkinliklere katılımındaki düşüş, dikkatleri kraliçenin sağlık durumuna çekiyor.

Geçen yıl ayrıca, kraliçenin, himayesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sorumluluklarını hanedanın diğer üyelerine devredeceği açıklanmıştı. Sağlık sorunları ile bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in bu yıl "emekliye ayrılabileceği" spekülasyonlarına yol açmıştı.

Azil seçeneği de var

Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda, İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve bürokratlardan oluşan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.

İkinci Elizabeth'in tahtı bırakması halinde oğlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 68 yaşındaki Charles İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak.

Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor.

AA