15 yaş altı kimlik kartı başvurusu nasıl yapılacak?

T.C Kimlik Kartlarının dağıtımı 2 Ocak 2017’den itibaren ülke genelinde başladı. 15 yaşını doldurmuş vatandaşlar kimlik kartı başvurusunda bulunabilecek.

Güncellenme 02 Ocak 2017 13:51

Kimlik kartı sahibi olabilmek için 15 yaşını doldurmuş tüm Türkiye vatandaşları bireysel başvuruda bulunarak T.C Kimlik Kartı başvurusunda bulunabilecek. Peki, biyometrik verileri alınmayacak olan 15 yaşın altındaki çocukların yeni kimlik kartı başvuruları nasıl yapılabilecek?

15 yaşını doldurmamış çocukların biyometrik verisi alınamayacak. Bu durumda çocukların başvurusu anne baba ya da vasileri, eğer anne, baba ya da vasi yoksa ergin kardeşleri, ya da bakan kişilerce vekaletname ibrazı ile yapılacak ve kimlik kartları yine bu kişilere teslim edilecek.

Yeni doğan uygulaması çerçevesinde doğum olayının gerçekleşmesinden yurt içinde en geç 30 gün süresinde yurt dışında ise en geç 60 gün süresinde haber verenlerden yeni doğan kimlik kartı için ücret tahsil edilmeyecek.

Yeni doğan bebeklerinin T.C Kimlik Kartı başvurusunu belirlenen sürede bildiren anne ve babalardan kart tedarik edilirken herhangi bir ücret tahsili gerçekleştirilmeyecek.