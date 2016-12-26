1.5 aylık bebek kabin memuru sayesinde hayata tutundu

THY'nin İstanbul-Şırnak seferi yapan uçağında, emzirme sırasında soluk borusu tıkanan 1.5 aylık bebek, kabin memurunun acil yardımı sayesinde hayata tutundu.

Güncellenme 26 Aralık 2016 20:10

"Uçakta doktor var mı" anonsuna cevap alınamayınca devreye Kabin Amiri Serhat Tokat girdi ve Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şırnak seferi sırasında soluk borusu tıkanan bir buçuk aylık bebeğin hayatını kurtardı.

THY’nin 16 Aralık tarihinde İstanbul’dan Şırnak’a gerçekleştireceği TK 2666 sefer sayılı uçuşu sırasında kabin içerisinde acil bir durum yaşandı.



Sefer sırasında yolculardan Buket Akkuş, bir buçuk aylık bebeği Belinay Beliz’in bir sağlık sorunu yaşadığını anlayınca uçakta görevli kabin memurlarından yardım istedi. Bunun üzerine bebeği kontrol eden Kabin Amiri Serhat Tokat, bebeğin nefes alamadığını fark etti.



Yapılan anons sonucunda uçakta doktor olmadığı anlaşılınca görevli kabin amiri bebeğe acil müdahale kararı aldı. Heimlich manevrası olarak tabir edilen yöntemle bebeğin sırtına vurarak hayata dönmesini sağlayan Tokat, yolculardan büyük alkış aldı.



EMZİRME SIRASINDA SOLUK BORUSU TIKANDI



Uçakta yaşanan o kritik dakikaları anlatan Kabin Amiri Serhat Tokat, “İstanbul-Şırnak seferinde yolcumuz bebeğinin emzirme sırasında kendisinin olağanüstü bir durum yaşadığını ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını bebeğinin rahatsızlanmış olabileceğini düşünerek bizi çağırdı. Ben yanına gittiğimde bebeğini kucağıma uzattı. Bende bebeğin nefes ve mevcut durumunu kontrol ettim. Çok sağlıklı bir verim alamadığım için uçağın arka tarafına gelmelerini rica ettim. Bu sırada bebeğin nefes almadığını ve tıkandığını gözlemledim. Çünkü o sırada annesi emziriyordu” diyerek bebeğin emzirmeden kaynaklı soluk borusunun tıkanmış olabileceğini aktardı.



HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARDI



Belinay bebeği hayatta tutabilmek için Heimlich manevrası yapma kararı alan Serhat Tokat “Uçağın arkasına gidince bebeği yatırarak bebeğin solunumunu kontrol ettim. Bu durumda bebeğin solunumunun olmadığını ve nefes almadığını fark ettim. Hızlı bir şekilde doktor anonsu yapıldı. Maalesef uçakta doktor yoktu. Ben de annesinden izin alarak kaptanımızın bilgisi dahilinde önce bebeğin ağız içi kontrolünü yaptım. Herhangi bir şeyin olmadığını tespit ettim ve hemen ters çevirerek Heimlich pozisyonu aldım. Bebeğin sırtına hızlı şekilde vuruş yaptım. 3-4 vuruştan sonra bebeğin ağzından sıvılar gelmeye başladım. Son bir kez daha vurunca bebeğin kendine geldiğini gözlemledim. Bebek hareket etmeye ve ağlamaya başladı. Daha sonra tekrar ağız içi kontrollerini yaptıktan sonra bebeğin gözlerinin açıldığını ve nefes alabildiğini gördüm. Daha sonra bebeği annesine teslim ettik ama uçuş boyunca bebeğin durumunu gözlemlemeye devam ettik. Annesi de yaşanan durum esnasında çok korkmuştu ama bebeğinin iyi olduğunu görünce kabin ekibimize teşekkürlerini iletti” şeklinde konuştu.



“YAŞADIĞIM DUYGU TARİF EDİLEMEZ"



8 yıldan beri Türk Hava Yolları’nda görev yaptığını ve her yıl düzenli olarak ilk yardım eğitimi aldığını ifade eden kabin amiri Serhat Tokat, bir bebeği hayatını kurtarmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirdi.



Tokat, “Bizlere olan güvenin bizler için gurur verici olduğunu belirtmek isterim. Çünkü bebeği hastalanan ve panik halindeki bir annenin hiçbir şey düşünmeden kendi canı dediği bebeği sizin kollarınıza emanet etmesi bize olan güvenini ortaya kokuyor. Diğer taraftan baktığınızda da elinizde bir canlı var ve buna müdahale etmek zorundasınız. Bugüne kadar öğrendiğiniz bütün uygulamaları eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüsünüz. Bunları alınan eğitimler ve sürekli tekrarlanan pratikler sayesinde de sekteye uğramadan yapabildiğim için mutluyum. Tabi ki bu yaşadığım duygu tarif edilemez. Nefes almaya başladıktan sonra, annesinin gözünde o sevinci gördükten sonra hem bu şirkette bu eğitimleri aldığım için kendimle gurur duydum” dedi.

NTV