12 yaşındaki çocuk kör kurşun kurbanı oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kafasına nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.

Güncellenme 23 Haziran 2017 22:35

Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi'nde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan 12 yaşındaki Sıla Önal bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Sıla'nın dedesi Şahan Ali Çelenk, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Sıla'nın çekilen röntgeninde beyninde mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma kaldırılan Sıla, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dede Şahan Ali Çelenk, AA muhabirine, torununun nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. İçinin yandığını dile getiren Çelenk, suçlu ya da suçluların bulunmasını istedi.

Sıla'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA