12 kişinin şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 19 Nisan 2017 15:38

Pülümür ilçesi kırsalında bir hakim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mürettebattın şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında bir hakim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mürettebattın şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pülümür ilçesinden havalanan skorsky tipi polis helikopterin hava muhalefetti nedeniyle dün düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu kazaya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA