102 yabancı yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalandı

Kırklareli'nde 102 yabancı uyruklu kişi yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 10:20

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 102 yabancı uyruklu Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 102 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin Avcılar, Ahmetler ve Malkoç köylerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 ayrı grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 102 kişi yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular jandarmadaki işlemlerin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA