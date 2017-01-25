1 Şubat'ta Huawei P8 Lite 2017 İngiltere’de Satılmaya Başlanacak

Huawei P8 Lite 2017 için İngiltere’den haber geldi. Haberlere göre 1 Şubat tarihi itibari ile Huawei P8 Lite 2017 satışı başlanacak.

Güncellenme 25 Ocak 2017 23:11

Huawei geçen sene, ekonomik bir telefonu olan P8 Lite ile şaşırtmıştı. Huawei P8 Lite 2017 modeli göz önünde bulundurulduğunda ise yeni modelin daha fazla ilgi çekmesi bekleniyor. Akıllı telefonun şimdi 1 Şubat'ta İngiltere'de Nougat ve EMUI 5.0 ile birlikte piyasaya sürüleceği duyuruldu. Bu haberin en iyi kısmı, önceki modeli ile aynı fiyatta olmasıdır. Huawei bu telefonu sadece 185 Euro karşılığında satacak. Bu bakımdan Huawei P8 Lite 2017 modelinin düşük etiket fiyatı göz nünde bulundurulduğunda oldukça cazip bir seçenek yaratıldığı söylenebilir.

Huawei P8 Lite 2017 Özellikleri Neler?

Huawei P8 Lite 2017 için belirlenen 185 Euro etiket fiyatı dahilinde kullanıcılara sunulacak özellikler şöyle;

3 GB RAM

16 GB dahili depolama alanı

microSD yuvası

3.000mAh pil

Parmak izi okuyucu

5.2 inç 1080p IPS ekran

Kirin 655 işlemci buluyor. Bu fiyata kağıttan biraz fazla etkileyici ve

12MP arka kamera

Tüm bu özelliklere bakıldığında yeni model için Huawei’nin oldukça iddialı bir şekilde giriş yapmaya çalıştığı söylenebilir. Gerek performans gerek ekran kalitesi için Huawei P8 Lite 2017 modelinde tercih edilen özellikler oldukça üst seviyede. Üstelik cihaz etiket fiyatı da oldukça düşük seviyelerde.