1 milyon genç için aylık 900 lira ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı açıklamada, 1 milyon gence 900 liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 11:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1 milyon gence 900 milyon lira ödeme yapılacağını ve yapılacak olan çalışmalarla işsizliğin önüne geçilmesi için çaba sarfedileceğini söyledi.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan son işsizlik rakamlarına göre, Türkiye'deki işsizlik oranı yükselmeye devam ederek yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti. Devlet eliyle işsizlikte mücadelede çalışmalar yapıldığını belirten Müezzinoğlu işsizlik oranlarını düşürmeye çalışacaklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu alanda yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, 1 milyon gence müjdeli haber verdi.

Gençlerin maaşlarının yarısı bizden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı konuşmasında işsizlik rakamlarına değinerek bu rakamın %11,8 olduğunu ve milyonlarca gencin işsiz olduğunu dile getirdi.

Yaptıkları çalışma ile 1, 1,5 milyon arası gence istihdam alanı teşvik edeceklerini ve İŞKUR'un da yeni çalışmalar yaptığını duyuran Mehmet Müezzinoğlu gençlerin iş bulabilmesi için iş yeri sahiplerinin gençlere verecekleri maaşın yarısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacağını duyurdu.

Maaşlarının yarısının devlet tarafından karşılaması ile işsizlik oranlarının ciddi şekilde düşüş göstermesi beklenmekte olup bir yıl süre ile iş yerlerinin adaya maaşlarının yarısını vermesi ve sigorta primini de yatırmaması (devlet tarafından yatırılması) beklenmektedir. Buna göre her iş yeri bu çalışma ile +1 personel daha alabilecek.

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