1 Milyon Dolar Çalan 30 Siber Dolandırıcı Yakalandı

Kurbanlarına kendilerini güvenlik birimi üyesi olarak tanıtan dolandırıcıların 6,4 milyon yüen (yaklaşık 1 milyon dolar) çaldığı açıklandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 18:20

Çin Kamu Güvenlik bakanlığının internet sitesinde paylaştığı habere göre, kurbanlarına kendilerini güvenlik birimi üyesi olarak tanıtan dolandırıcıların 6,4 milyon yüen (yaklaşık 1 milyon dolar) çaldığı açıklandı.

Endonezya’da merkez olarak belirleyen 30 suçlu, Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaşayanları hedef alığı ve kurbanlarına kendilerini güvenlik birim üyesi olarak tanıtarak onlardan kendi hesaplarına para yatırmalarını istedikleri ortaya çıktı.

Araştırmalar Yoğun Olarak Sürdürüldü

Çin’de ilgili bakanlığın şubat aylarında yapmış olduğu açıklamada sadece 2016 yılında internet ve telefon dolandırıcılığına ilişkin 83 bin davanın çözüldüğü, 7 bin 700 dolandırıcılık çetesinin çökertildiği ve suçların yaklaşık 190 milyon dolar yasa dışı kazancın ele geçirildiği belirtilmişti.

Diğer yandan Çin Polisi 2016 yılında İspanya, Laos, Malezya, Kenya ve Kamboçya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkedeki yerel emniyet birimleriyle iş birliği yaparak Çin vatandaşı olan 561 internet şüphelisi ve zanlısını gözaltına alıp ülkesine getirmişti.

Günümüzde Çin’de dâhil olmak üzere hemen hemen her ülkede bilişim suçları yaşanmakta. Bu tarz bilişim suçlarıyla uğraşan insanlar her seferinde farklı bir senaryo ile kurbanlarının karşısına çıkmakta. Sizde bu tarz konulardan zarar görmek istemiyorsanız, bu konuda dikkatli davranmanız gerekiyor. Sizlerle telefon aracılığıyla veya başka platformlar kullanılarak para talep ediliyor ise bu tarz kişilere taviz vermemeniz gerekmekte. Eğer bu tarz telefonlar alıyorsanız bir emniyet binasına giderek şikâyette bulunmanızı öneririz.