Zamanı tersine çevirin

Cildi gerginleştirme amacıyla yapılan ameliyatlar, derinin gençliğini geri getirmez.

Güncellenme 26 Ocak 2017 15:15

Aynaya baktığınızda gözünüzün kenarında oluşan kırışıklıkların gülümsemenizden sonraki birkaç saniye boyunca kaybolmadığını görür ve şoke olursunuz. Böylece, gelecekte sahip olacağınız kaz ayaklarını kısa bir süreliğine görmüş olursunuz. Böylece, gelecekte sahip olacağınız kaz ayaklarını kısa bir süreliğine görmüş olursunuz. Belki de yanaklarınızdaki çizgilerin, o her gece avuç avuç kullandığınız pahalı kremlere boyun eğmediklerini görmek sizi hayal kırıklığına uğratır.