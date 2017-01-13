Samsung kendisini bu modelle affettirecek

Geçtiğimiz aylarda katlanabilir ekran patenti aldığı ortaya çıkan Samsung'un hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek bir model üzerinde çalışıyor.

Güncellenme 13 Ocak 2017 02:00

Görünen o ki 2017 akıllı telefon üreticileri için kıyasıya rekabetin yaşanacağı bir yıl olacak. iPhone'un 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanması yeni iPhone modelinin hatırı sayılır yenilikler ile geleceği yorumlarına neden oluyor. Ancak geçtiğimiz yıl bataryası patlayan Note 7 sayesinde başı bir hayli ağrıyan Samsung'un yeni modeli ile ilgili dikkat çeken iddialar da mevcut.